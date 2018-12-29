Крикунов: хоккеисты «Динамо» — молодцы, что при счёте 3:3 не сложили руки

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после выездного матча с «Северсталью» (5:3)

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«Мы проспали начало встречи. Первый период полностью проиграли и по движению, и по опасным моментам. Хорошо, что использовали те возможности, которые были — смогли сравнять счёт, а потом и выйти вперёд.

Ещё хорошо, что у нас в команде таких мастеров, как у Череповца Трубачёв, побольше. Но и у противника было достаточно хороших шансов.

За концовку благодарю ребят. Молодцы, что при счёте 3:3 не сложили руки, смогли забить четвёртый победный гол. Но играли тяжело. Для нас это шестая победа подряд. До этого мы были на Дальнем Востоке. Как только приехали, отправились в новую поездку. Ребята молодцы, что смогли всё-таки выстоять и взять очки», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».