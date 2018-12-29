Кравец: на данный момент Подколзин является самым сильным игроком среди юниоров

Главный тренер «СКА-Невы» Михаил Кравец поделился мнением о нападающем молодёжной сборной России Василии Подколзине.

«Действительно ли Подколзин самый талантливый юниор мирового хоккея? Я считаю, что да. Поддержу мнение наших тренеров — это игрок с очень большим потенциалом и желанием. Физически он очень крепкий, как нападающий может и забить, и отдать. Он способен выполнить любую функцию на льду. Поэтому соглашусь, что на данный момент он самый сильный игрок среди 17-летних», — приводят слова специалиста «Известия».

В стартовом матче молодёжного чемпионата мира — 2019 с Данией Подколзин заработал 2 минуты штрафа и нанёс один бросок в створ, проведя на льду 13 минут и 45 секунд.

Матч молодёжного чемпионата мира Чехия – Россия состоится сегодня, 29 декабря, начало – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.