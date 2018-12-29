«Монреаль» обыграл «Флориду», «Айлендерс» — «Оттаву»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 3:5.

У победителей дубль оформил Томаш Татар, по голу на счету Николя Делорье, Арттури Лехконена и Джонатана Друена. В составе «пантер» отличились Хенрик Боргстрём, Денис Мальгин и Кейт Яндл.

У российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и бросок в створ за 20.41 на льду (3.26 – в большинстве). У Богдана Киселевича «+1» и силовой приём за 14.27.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 6:3. Гости вели со счётом 3:1, но упустили преимущество.

В составе «островитян» дубль оформил Мэтью Барзал, по голу на счету Джоша Бейли, Андерса Ли, Джонни Бойчака и Кейси Сизикаса. У «сенаторов» отличились Марк Стоун, Мэтт Дюшейн и Коди Сеси.