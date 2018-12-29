«Монреаль» обыграл «Флориду», «Айлендерс» — «Оттаву»
Хоккей
/ НХЛ
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 3:5.
У победителей дубль оформил Томаш Татар, по голу на счету Николя Делорье, Арттури Лехконена и Джонатана Друена. В составе «пантер» отличились Хенрик Боргстрём, Денис Мальгин и Кейт Яндл.
У российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и бросок в створ за 20.41 на льду (3.26 – в большинстве). У Богдана Киселевича «+1» и силовой приём за 14.27.
В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 6:3. Гости вели со счётом 3:1, но упустили преимущество.
В составе «островитян» дубль оформил Мэтью Барзал, по голу на счету Джоша Бейли, Андерса Ли, Джонни Бойчака и Кейси Сизикаса. У «сенаторов» отличились Марк Стоун, Мэтт Дюшейн и Коди Сеси.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Татар – 00:35 (5x5), 0:2 – Делорье (Мете, Уэбер) – 02:51 (5x5), 1:2 – Боргстрём (Хоффман) – 08:01 (5x5), 2:2 – Мальгин (Брауэр) – 13:53 (5x5), 2:3 – Татар (Друен, Доми) – 48:54 (5x4), 2:4 – Лехконен (Шоу, Кулак) – 55:40 (5x5), 3:4 – Яндл (Хоффман, Барков) – 58:44 (6x4), 3:5 – Друен (Питри) – 59:37 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Стоун – 16:18 (5x5), 0:2 – Дюшейн (Райан, Шабо) – 22:47 (5x4), 1:2 – Бейли (Барзал) – 23:11 (5x5), 1:3 – Сеси (Тирни, Бёдкер) – 26:11 (5x5), 2:3 – Ли – 37:28 (5x5), 3:3 – Бойчак (Сизикас, Мартин) – 42:57 (5x5), 4:3 – Барзал (Комаров, Бовиллье) – 44:51 (5x5), 5:3 – Барзал (Бейли) – 52:24 (5x5), 6:3 – Сизикас (Кюнхакль) – 59:06 (en)