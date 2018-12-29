Николай Коваленко признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1.
Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан Николай Коваленко, отличившийся при игре в меньшинстве в конце второго периода. Также на его счету показатель полезности «+1» и два броска в створ за 10 минут и 49 секунд, проведённых на льду.
На 18-й минуте счёт открыл Артём Галимов, отличившийся в меньшинстве. Свою вторую шайбу россияне также забросили, играя в формате «4 на 5» — в конце второго периода контратаку два в два точным броском после передачи Павла Шэна завершил Коваленко. Ещё до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.
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