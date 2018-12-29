Н. Коваленко: когда нужно, надо бить, против России такой настрой

Нападающий сборной России Николай Коваленко прокомментировал победу над командой Чехии (2:1) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Очень рад за команду, всем сказал, что самое главное — это команда. Мы выиграли, заработали очень важные три очка. Так получилось, что убежали в меньшинстве, сначала Слепец с Галимовым два в два, потом мы с Шэном два в один, реализовали моменты. Хорошо сыграли в обороне в равных составах.

26 минут штрафа с Данией? Вы сами прекрасно понимаете, что Россия на таких турнирах всегда играет в гостях, против России такой настрой. Тренеры нас предупреждали, что за нами будут внимательно следить и за каждый спорный момент удалять. Мы к этому готовимся и играем построже. В игре с датчанами были спорные моменты. Сегодня были более внимательны, когда нужно, надо бить. У нас очень сильные соперники в группе, нужно в каждой игре по максимуму брать очки», — цитирует форварда Sport24.

Коваленко был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.