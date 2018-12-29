Брагин: у сборной России появляется команда, которая не хочет уступать

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Чехии (2:1) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Большинство сегодня было не слишком удачное, ребята хотят сыграть красиво, а так не бывает, надо упрощать и играть более агрессивно. Удаления? Вообще, сегодня в плане дисциплины было намного лучше.

Самое главное — качество игры было намного лучше, конечно, есть и огрехи, надо большинством ещё заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется. То, что мы нарабатывали, сработало. Завтра у команды будет тренировка, будем восстанавливаться.

Тренер вратарей сказал, что и Тарасов, и Кочетков готовы на сто процентов, оба работают. В третьем периоде перешли в более активный режим, стали играть в три пятёрки, поэтому, может, Кравцов и стал более заметным в последнем отрезке матча. Что с Коваленко? Он же вышел и играл. Ольшанского мы вкатывает постепенно, у него до этого не было игровой практики.

С чехами больше всего порадовал командный дух. Не обращали внимания на ошибки, выходили и работали. Мы смотрим, думаем, ещё есть время, чтобы дозаявить нападающего. Мелькнула ли мысль, что Кравцова стоит на фланг вернуть? Никаких мыслей сегодня не было», — цитирует Брагина Sport24.

Сборная России обыграла Чехию, одержав вторую победу подряд на МЧМ