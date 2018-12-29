Галимов: чувствуем себя хорошо, с каждой игрой становимся всё сильнее

Нападающий молодёжной сборной России Артём Галимов подвёл итоги матча молодёжного чемпионата мира с чехами (2:1).



«Ощущения хорошие, не забил в пустые ворота, зато забил вратарю. Хорошо играем в меньшинстве, увидели, что там остался один защитник и забили. Я всегда пытаюсь выигрывать вбрасывание, здесь делаю то же самое. Старались играть дисциплинированно.



Чувствуем себя хорошо, с каждой игрой становимся всё сильнее. Сегодня были спокойнее, увереннее. Вечером смотрю другие матчи чемпионата мира. Швейцарцы вчера хорошо сыграли. Родные смотрят игры, отец, девушка, друзья присылают сообщения», — цитирует игрока официальный сайт Федерации хоккея России.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0.