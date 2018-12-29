Знарок был у скамейки сборной России на разминке перед матчем с чехами

Сборная России одержала вторую победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. Подопечные Валерия Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.



Календарь молодёжного чемпионата мира



Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок находился у скамьи «молодёжки» во время разминки перед игрой с чехами. Специалист приехал на турнир в роли тренера-консультанта.

Фото: fhr.ru

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0. 31 декабря сборная России встретится со швейцарцами, начало игры — в 4:00 мск. 1 января российская команда сыграет с канадцами, этот матч также начнётся в 4:00 мск.