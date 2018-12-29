Тренер Чехии U20: Россия неплохо играла в своей зоне, у неё крепкие защитники

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варадя поделился эмоциями после поражения со счётом 1:2 в матче с Россией на молодёжном чемпионате мира.



Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира



«Результат оставляет горький осадок. Команда играла очень хорошо на некоторых отрезках матча, но при этом пропустила две шайбы в большинстве. Мы многое позволили сопернику, имея численный перевес, и это отразилось на итоговом счёте. Не хочу, чтобы такая ситуация повторилась в дальнейшем. У нас опытные ребята, поэтому команде необходимо прибавлять в ходе турнира. Большинство должно помогать нам, а не вредить.



В некоторых эпизодах мы сыграли довольно глупо, особенно когда зарабатывали удаления. Команда создала несколько хороших моментов, но реализация оставляет желать лучшего. Россияне неплохо играли в своей зоне, у них крепкие защитники, но у Чехии были возможности сравнять счёт. Впрочем, уверен, если мы продолжим в том же духе, то повысим результативность», — приводит слова специалиста Hokej.cz.

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.