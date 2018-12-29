Президент «Далласа»: Бенн и Сегин играют ужасно. Не думаю, что дело в контрактах

Президент «Даллас Старз» Джим Лайтс раскритиковал нападающих команды Джейми Бенна и Тайлера Сегина.



«Меня расстраивает тот факт, что никто не говорит об очевидном: два лучших хоккеиста «Далласа» показывают ужасную игру. Мы не сможем добиться успеха, если Бенн и Сегин не будет вести команду за собой. На мой взгляд, у «Далласа» самая талантливая команда за последние несколько лет. Кроме того, она обладает необходимой глубиной состава. Мне надоело получать от владельца клуба электронные письма с вопросом: «Что, чёрт возьми, происходит с нашими лучшими хоккеистами?».



Не думаю, что ребята выступают плохо из-за того, что у них на руках хорошие контракты. Они чувствуют себя комфортно. Мы регулярно меняем тренеров. Что теперь, поменять генерального менеджера из-за того, что парни играют ниже собственных возможностей? Наша команда не должна даже думать о возможном пропуске плей-офф», — приводит слова Лайтса официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Сегин провёл 38 матчей и набрал 32 (11+21) очка. На счету Бенна 30 (15+15) результативных баллов в 38 играх регулярного чемпионата. Хоккеисты подписали долгосрочные контракты, по которым их годовой оклад превышает отметку в $ 9 млн.

