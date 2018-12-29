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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших спортсменов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первой звездой дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, отметившийся двумя результативными бросками в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал. В игре с «Оттавой Сенаторз» (6:3) он забросил две шайбы и отдал результативную передачу. В этом матче хоккеисты обеих команд организовали три драки на последних секундах.

Третьей звездой дня назван форвард «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар, записавший на свой счёт дубль в матче с «Флоридой Пантерз» (5:3).

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