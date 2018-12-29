В Новосибирске открылась детская следж-хоккейная команда «Сибирь-следж»

Вчера, 28 декабря, в Новосибирске открылась новая команда Детской следж-хоккейной лиги «Сибирь-следж».



Торжественная церемония открытия состоялась на матче Континентальной хоккейной лиги с участием «Сибири» и «Авангарда». Новую команду представили перед началом игры, юные следж-хоккеисты выехали на лёд вместе со старшими товарищами из «Сибири» под аплодисменты трибун. Дети вместе с капитанами команд выполнили символическое вбрасывание шайбы.



В Новосибирской области это уже вторая секция по хоккею для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитием которых занимается региональная некоммерческая организация «Центр развития адаптивных видов спорта». Первая, «Сибирский лис», была открыта весной в городе Бердск и уже представляла регион на Первом всероссийском фестивале Детской следж-хоккейной лиги в Санкт-Петербурге.



Для запуска тренировочного процесса новой команды в Новосибирск уже переданы необходимое оборудование и инвентарь, что стало возможно благодаря поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Континентальной хоккейной лиги.