Фолиньо: «Коламбус» играл второй матч за два дня, «Торонто» воспользовался этим

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился эмоциями от проигрыша в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). Хоккеист отметил, что соперник воспользовался усталостью команды.



«Игроки „Торонто“ выглядели отдохнувшими, а мы проводили вторую игру за два дня. Они знали, что играют после перерыва, чем и воспользовались», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Коламбус» проиграл «Торонто», несмотря на гол Панарина

После первого периода канадская команда вела со счётом 2:1 — на дубль Джона Тавареса точным броском ответил Ник Фолиньо. В середине второго игрового отрезка при игре «4 на 4» отличился Митчелл Марнер, ещё один гол в составе гостей забил Фредерик Готье. «Жакеты» смогли отыграть только одну шайбу усилиями Артемия Панарина.