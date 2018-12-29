TSN: для наставника канадцев МЧМ — лучший шанс трудоустроиться в НХЛ

Журналист издания TSN Фрэнк Серавалли выразил мнение, что работа в молодёжной сборной Канады — трамплин для получения работы в Национальной хоккейной лиге.



«Майк Бэбкок, Клод Жюльен, Майк Кинэн, Дэйв Кинг, Брэтт Саттер и Крейг Хартсбург — все тренировали Канаду на молодёжном чемпионате мира, прежде чем перейти в НХЛ.



Тренерская работа в НХЛ всё чаще становится уделом сравнительно молодых людей, но 58-летний тренер Канады Тим Хантер показал, что он развивается. За ним сейчас следит не только вся хоккейная Канада, но и тщательно наблюдает Национальная хоккейная лига. Возможно, он никогда не получит лучшего шанса, чтобы проявить себя перед клубами НХЛ. Но пока главная цель Хантера — золото МЧМ», — сказал журналист.

Выпуски молодёжной сборной Канады за 10 лет. Где эти хоккеисты сейчас? Звёздами стали единицы, а кто-то вообще играет в Англии.