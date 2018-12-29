Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 12:30 мск. Форвард СКА Наиль Якупов сыграет в первом звене.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Захарчук — Угольников, Коньков — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;
Кубат — Таталин, Черников — Петров — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Феоктистов — Яковлев — Зайцев.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зуб — Рукавишников, Дергачёв — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Кручинин — Каблуков — Кетов, Ли.
«Адмирал» — СКА: Наиль Якупов начнёт матч в первом звене гостей