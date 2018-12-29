Агент Панарина: устроим с «Коламбусом» серьёзный разговор, проанализируем состав

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, рассказал про переговоры с клубом, которые пройдут в январе 2019 года.



«Артемий сейчас полностью счастлив в Коламбусе, у команды и у него все хорошо. Он хорошо проводит время, ему нравится клуб, там отличный тренер. Мы решили встретиться во время перерыва на „Матч звёзд“ и поговорить о разных сценариях развития ситуации, о будущем.



Всем придется ещё немного подождать, но мы соберемся в конце января и устроим серьёзный разговор. Он очень хочет побеждать. Проанализируем составы, команды и их возможности, роль, которая у него может быть в команде. И тогда примем решение. При этом хочу подчеркнуть, что Панарину в Коламбусе нравится. Тут хорошая и молодая команда, он играет с отличным центром, а руководство с ним обращается просто отлично.



На данный момент Панарин хочет пройти первый раунд плей-офф, помочь команде во втором и в конечном счете завоевать Кубок Стэнли», — цитирует агента официальный сайт НХЛ.

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