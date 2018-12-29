Лебрюн: летом Панарин попросит $ 10-11 млн за сезон, «Рейнджерс» ставят на него

Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ход переговоров между «Коламбус Блю Джекетс» и нападающим Артемием Панариным, у которого заканчивается действующий контракт



«У основного голкипера «рейнджеров» Хенрика Лундквиста не идёт игра. В прошлом году руководство команды говорило с ним, что команда будет перестраиваться, но Лундквист отказался куда-то переезжать. Швед — настоящий маркетинговый магнит, его трудно куда-то отправить. Сейчас в команде есть разочарование, а главное место для «посадки» в межсезонье готовится для Артемия Панарина. У нас в эфире был его агент Дэн Мильштейн, но о том, что форвард едет в «Рейнджерс» мы, конечно, не говорили.



Летом Панарин попросит контракт на $ 10-11 млн за сезон, но Мильштейн это не подтвердит. Единственное, что можно сказать с уверенностью — решение будет принято после тщательного обдумывания. Панарину нравится в «Коламбусе». Агент сказал, что он и Артемий встретятся во время перерыва на Матч всех звёзд, чтобы принять решение, потому что «Коламбус» нуждается в чётком ответе.



«Рейнджерс» будет делать ставку на Панарина этим летом, если он действительно выйдет на рынок. Нью-Йорк абсолютно подходит под все критерии, которые Артемий выдвигает», — отметил Лебрюн в эфире программы Leafs Lunch.

Агент Панарина: устроим с «Коламбусом» серьёзный разговор, проанализируем состав