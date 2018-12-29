МЧМ-2019: Николай Коваленко забил Чехии, на МЧМ-1990 его отец забивал ЧССР

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1.



Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан Николай Коваленко, отличившийся при игре в меньшинстве в конце второго периода. Также на его счету показатель полезности «+1» и два броска в створ за 10 минут 49 секунд, проведённых на льду.



Отец Николая Коваленко, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, играл в составе сборной СССР на молодёжном чемпионате мира: 2 января 1990 года он принимал участие в матче со сборной Чехословакии (8:5), на его счету два гола, включая победный. Сборная СССР выиграла серебряную медаль МЧМ-1990, ЧССР — бронзовую.

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.

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