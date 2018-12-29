«Трактор» расторг контракт с Сентюриным, он сыграл 12 матчей за три сезона

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал о расторжении контракта с нападающим Сергеем Сентюриным.



«Контракт с Сергеем Сентюриным был расторгнут по обоюдному согласию. Просто он понимает, что в «Тракторе» нет места, поэтому Сергей решил помочь «Челмету». В Высшей лиге заявочная кампания по-прежнему открыта. Если игрок хочет расторгнуть соглашения по обоюдному согласию, то это можно сделать. Просто мы ему ничего не выплачиваем, он переходит в Высшую лигу. Так что теперь у него контракт с «Челметом». Просто мы вчера не успели его заявить, чтобы он сегодня играл. Думаю, что следующий матч он уже сыграет за «Челмет», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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