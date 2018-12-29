Судья Раводин: участие в Матче звёзд — шаг вверх по карьерной лестнице

Судья Алексей Раводин поделился эмоциями от назначения на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.



«Назначение на Матч звёзд стало сюрпризом. Узнал об этом не сразу, потому что летел на игру. А когда включил телефон, увидел сообщения коллег, которые меня с чем-то поздравляли. И когда только проверил почту, понял повод. Повод, безусловно, очень радостный, но всю полноту ощущений, которые дарит это шоу, смогу осознать, только окунувшись в его атмосферу. Конечно, смотрел предыдущие матчи, видел, как работают и что придумывают коллеги, как, например, измеряют у игроков клюшки. У меня пока нет идей, но любое начинание с удовольствием поддержу. Что для меня Матч звёзд? Помимо праздника и положительных эмоций, это, безусловно, шаг вверх по карьерной лестнице», — цитирует судью официальный сайт лиги.