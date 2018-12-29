И. Воробьёв: СКА пропустил первым, но с честью вышел из этого положения

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (3:2 ОТ). «Армейский» клуб отыгрался со счёта 0:2.



«Тяжёлая игра для обеих команд. Очень много борьбы, очень много столкновений. Пропустили голы, потом надо было догонять и спасать. С честью вышли из этого положения», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Адмирала».

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Адмирал», у Якупова — победный гол

В первом периоде команда хозяев обеспечила преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Юрия Козловского и Александра Стрельцова. Во втором периоде «Адмирал» только один раз бросил в створ ворот соперника, но сохранил разницу в счёте. СКА сумел забить на 51-й минуте, отличился Давид Рундблад, вскоре защитник оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где гости завоевали победу благодаря голу Наиля Якупова.