Светлов: «Адмирал» немного не дотерпел, сыграл роль класс СКА

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги проигранной встречи с петербургским СКА (2:3 ОТ).



«Игра была интересная, напряжённая. С нашей стороны, считаю, ребята очень хорошо сегодня поработали, играли с настроением, была запредельная самоотдача. К сожалению, не дотерпели немного. Но мастерство и класс команды СКА сыграли свою роль в этой победе. Тем не менее мы вничью отыграли, одно очко заработали. Всех — с наступающим, удачи! Увидимся в следующем году», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Адмирал», у Якупова — победный гол

В первом периоде команда хозяев обеспечила преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Юрия Козловского и Александра Стрельцова. Во втором периоде «Адмирал» только один раз бросил в створ ворот соперника, но сохранил разницу в счёте. СКА сумел забить на 51-й минуте, отличился Давид Рундблад, вскоре защитник оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где гости завоевали победу благодаря голу Наиля Якупова.