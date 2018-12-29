Тротц: друзьям Тавареса в «Айлендерс» было обидно, что он не хочет играть с ними

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от «Торонто Мэйпл Лифс», в составе которого выступает экс-лидер «островитян» Джон Таварес. Специалист предположил, что экс-партнёры Тавареса немного обиделись на него после ухода.



«Знаю, что у него много друзей в нашей команде. Но мне кажется, им было немного обидно, когда он решил уйти. Конечно, они его понимают. Но им хотелось, чтобы он оставался их партнёром, а он решил, что они ему больше не нужны в этом качестве. Мы будем играть против очень хорошей команды. Постараемся сыграть как можно лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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