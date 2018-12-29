Третьяк: можем провести матч на открытом воздухе на МЧМ-2023

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о МЧМ-2023, который пройдёт в России.



«Матч на открытом воздухе во время молодёжного чемпионата мира в России? Почему бы и нет? Посмотрим, это можно сделать. В Новосибирске уже началось строительство стадиона, я был там. Город давно заслуживает новую арену, рад за них.



В Омске сейчас проблемы, город остался без хоккея. Конечно, они хотят получить право на поведение турнира. Сейчас они должны показать, как собираются подготовиться, предоставить документы. Международная федерация хоккея не возражает против проведения чемпионата в двух городах, а нам важно, чтобы в Омске была арена. Сейчас губернатор области дал гарантии, что через год арена будет реконструирована. Они не будут сносить, а проведут реконструкцию», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Третьяк: если Омск решит вопрос с ареной, получит право проведения МЧМ-2023