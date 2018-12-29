«Ак Барс» — «Нефтехимик»: символическое вбрасывание проведёт Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведёт символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».



Шестнадцатилетняя Загитова стала обладательницей золотой медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Корея), которые состоялись в феврале нынешнего года. Кроме того, уроженка Ижевска стала серебряным призёром в командных соревнованиях.



«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (64 очка), «волки» — на 11-м месте, набрав 35 очков.



Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится в Казани завтра, 30 декабря, начало — в 15:00 мск.