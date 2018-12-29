Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Наполи» — «Болонья». 29 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Металлург» не сумел выйти в полуфинал Кубка Шпенглера

«Металлург» не сумел выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Хоккей / Прочие

Магнитогорский «Металлург» проиграл «Томас Сабо Айс Тайгерс» со счётом 1:3 в четвертьфинале Кубка Шпенглера.

Немецкий клуб открыл счёт на 5-й минуте благодаря точному броску Патрика Раймера. Уральская команда восстановила паритет на 2-й минуте второго периода стараниями Николая Кулёмина. Брэндок Бак и Леонард Пфёдерль забросили по одной шайбе с интервалом в две минуты и обеспечили клубу из Нюрнбергу преимущество в два гола. Этот результат сохранился до финальной сирены. Таким образом, «Металлург» завершил выступление на турнире, который проходит в Давосе (Швейцария).

На групповой стадии «Магнитка» обыграла в серии буллитов чешский клуб «Оцеларжи Тршинец» (2:1 Б), а затем уступила финской команде «КалПа» (0:1 ОТ).

Кубок Шпенглера
29 декабря 2018, суббота. 17:10 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1:3
0:1, 1:2
Томас Сабо Айс Тайгерс
Нюрнберг
0:1 – Раймер (Вайсс) – 04:06 (5x5), 1:1 – Кулёмин (Варфоломеев) – 21:04 (5x4), 1:2 – Бак – 26:29 (5x4), 1:3 – Пфёдерль (Раймер) – 28:28 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент