«Металлург» не сумел выйти в полуфинал Кубка Шпенглера

Магнитогорский «Металлург» проиграл «Томас Сабо Айс Тайгерс» со счётом 1:3 в четвертьфинале Кубка Шпенглера.



Немецкий клуб открыл счёт на 5-й минуте благодаря точному броску Патрика Раймера. Уральская команда восстановила паритет на 2-й минуте второго периода стараниями Николая Кулёмина. Брэндок Бак и Леонард Пфёдерль забросили по одной шайбе с интервалом в две минуты и обеспечили клубу из Нюрнбергу преимущество в два гола. Этот результат сохранился до финальной сирены. Таким образом, «Металлург» завершил выступление на турнире, который проходит в Давосе (Швейцария).



На групповой стадии «Магнитка» обыграла в серии буллитов чешский клуб «Оцеларжи Тршинец» (2:1 Б), а затем уступила финской команде «КалПа» (0:1 ОТ).