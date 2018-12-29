В семье Павла Буре родился третий ребёнок

Легендарный в прошлом российский хоккеист Павел Буре сообщил о рождении третьего ребёнка. Это знаменательное событие произошло вчера, 28 декабря.



47-летний Буре опубликовал в социальных сетях фотографию дочери, названную Анастасией. Это третий ребёнок в семье Буре и его супруги Алины. В 2013 году у пары родился сын, которого назвали Павлом, в 2015-м на свет появилась дочь Палина.



«Нашу семью поздравил президент страны Владимир Владимирович Путин. Спасибо моей любимой жене Алине ещё за одно чудо!» — написал Буре в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Павла Буре.

Буре — чемпион (1990) и бронзовый призёр чемпионата мира (1991). На Олимпиаде в Нагано (1998) Павел стал обладателем серебряной медали в составе сборной России. Через четыре года в Солт-Лейк Сити он завоевал бронзу.