Голкипер «Тороса»: у нас никто не позволит ездить в багажном отделении

Голкипер «Тороса» Иван Федотов подвёл итоги матча с «Нефтяником» (2:3 Б) в рамках «Русской классики».



«Русская классика» — это то, как играли предыдущие поколения. Получился хороший матч, у соперника сильная команда, в некоторых моментах они оказались сильнее. Я не замёрз, мы ведь готовились к этой игре, тренировались заранее. Сегодня, конечно, холоднее было. Замёрзали пальцы, но ничего, в перерывах отыгрывались. Да, тяжело, но опять же, все находились в равных условиях. Кому-то повезло больше. Буллиты — это не лотерея, а всё-таки мастерство, насколько вратарь и нападающий смогут просчитать друг друга. Я не смог отразить решающий бросок из-за снега на льду? Лёд был другой, хоть его и почистили. Но что поделать? Это хоккей, никто от такого не застрахован. Любой бросок может закончиться голом.



Филатов переведён в «Торос»? Мы нормально принимаем приезжающих к нам ребят, у нас нет никаких звёзд. Да, есть ребята, которые поиграли в КХЛ. Тот же Филатов играл в НХЛ. Сегодня решили так, что по определённым обстоятельствам он не попал в состав.



У игроков ВХЛ есть мечта пробиться в КХЛ? Безусловно, спортивные амбиции у всех разные. Каждый ставит определённую задачу. У каждого свои цели: у меня — одни, у кого-то — другие. Материальные ценности играют свою роль. Все ребята мотивированы, для этого и есть Высшая лига, чтобы расти и показывать себя. Я ничем не отличаюсь от других, хочу играть на высоком уровне и доказывать, что я могу это делать.

Вратари «Нефтяника» приезжали на арену в автобусе вместо баулов? У нас команда дружная, ей могут многие позавидовать. Никто не позволит ездить в багажном отделении», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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