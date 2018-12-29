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Андрей Разин провёл матч с «Динамо» с включённым микрофоном

Андрей Разин провёл матч с «Динамо» с включённым микрофоном
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» встречалась с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Череповце вчера, 28 декабря, и закончилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Наставник хозяев Андрей Разин руководил действиями команды с включённым микрофоном.

Видео можно посмотреть на канале «Северстали» в Youtube.

После первого периода московская команда проигрывала со счётом 0:2, точные броски на свой счёт записали Илья Хохлов и Богдан Якимов, реализовавший большинство. Бело-голубым потребовалось две минуты в начале второго периода, чтобы восстановить равновесие. Сначала отличился Дмитрий Кагарлицкий, а затем — Даниил Тарасов. В концовке игрового отрезка Кагарлицкий оформил дубль, реализовав большинство. Команда Андрея Разина отыгралась в третьем периоде усилиями Владислава Кодолы, реализовавшего большинство. В концовке в составе москвичей отличились Тарасов и Игорь Макаров.

Разин: «Динамо» наказало «Северсталь» за ошибки
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