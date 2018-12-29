QMJHL: Егор Сердюк набрал четыре очка и стал первой звездой матча

«Викториавиль Тигрес» обыграл «Шавиниган Катарактес» со счётом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. После первого периода хозяева проигрывали со счётом 1:3.



Первой звездой матча признали форварда Егора Сердюка. Россиянин забросил шайбу и отдал три результативные передачи.



В этом сезоне 17-летний уроженец Новосибирска провёл 30 матчей в регулярном чемпионате QMJHL и набрал 32 (15+17) очка при показателе полезности «+8» и 19 минутах штрафного времени.



До переезда в Северную Америку Егор выступал в системе «Авангарда». В сезоне-2017/18 он провёл 30 матчей в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Омских ястребов». Сердюк записал на свой счёт восемь заброшенных шайб и пять результативных передач.