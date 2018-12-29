Тренер «Ак Барса»: разобрались в причинах неудачной серии и сделали выводы

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Нефтехимиком». Игра состоится завтра, 30 декабря, начало — в 15:00 мск. К матчу с принципиальным соперником казанцы подходят с серией из трёх поражений.



«Мы разобрались в причинах неудачной выездной серии. Сыграли не в свою силу, совершили индивидуальные ошибки. Ребята сами всё прекрасно понимают. Мы провели работу над ошибками и сделали выводы. Надеемся, что завтра команда покажет свою игру в матче с «Нефтехимиком».



«Нефтехимик» поменял тренера, после смены наставника команда всегда испытывает новые эмоции. Но у нас свои задачи, нам нужно их решать и побеждать завтра», — приводит слова тренера официальный сайт «Ак Барса».

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