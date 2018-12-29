Быков: Овечкин — величайший игрок, прославляющий русский хоккей

Известный тренер Вячеслав Быков высоко оценил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Овечкин скоро обгонит Сергея Фёдорова и станет лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ. Дух захватывает от перспективы такого рекорда! 2018 год для Овечкина получился изумительным. Но желаю, чтобы он стал заделом для 2019-го, в котором всё будет ещё круче. Александр — величайший хоккеист, который прославляет российский хоккей, и я тут не боюсь высокопарных слов. Потому что они по делу.



Вы знаете, Овечкин по физическим данным — бык. Такой комплимент от Быкова. Потому что у Саши хорошие гены: мама — дважды олимпийская чемпионка, папа занимался футболом, крупный мужчина. Капитан «Вашингтона» — не просто одарённый человек, но и правильно использует свой дар. Есть поговорка во Франции: когда твой талант не подкрепляется трудом, то семена успеха ложатся не в грядку, а сдуваются ветром. Так вот, у Овечкина на ветер не улетает ничего», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

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