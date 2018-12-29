Владимир Путин принял участие в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в хоккейном матче Ночной лиги, который состоялся на Красной площади.



В одном звене с президентом страны играли министр обороны РФ Сергей Шойгу и известные хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Команда, в которой выступал Путин, выиграла со счётом 14:10.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. В турнире принимают участие только любительские команды. В прошлом году команда, в которой играл президент России, обыграла соперника со счётом 9:5. Руководит организацией двукратный олимпийский чемпион и обладатель семи золотых медалей чемпионата мира Александр Якушев.