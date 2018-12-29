«Трактор» подписал новые контракты с Ником Бэйленом и Полом Щехурой

«Трактор» подписал новые контракты с защитником Ником Бэйленом и нападающим Полом Щехурой, информирует пресс-служба уральского клуба. Новое соглашение с защитником рассчитано на два года, с форвардом — на один.

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В этом сезоне Бэйлен провёл 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «–9» и 25 минутах штрафного времени. В среднем за игру хоккеист проводит на площадке чуть менее 22 минут.



На счету Щехуры 14 (10+4) результативных баллов в 29 играх регулярного чемпионата. Он заработал показатель полезности «–11» и 14 минут штрафного времени. Его среднее игровое время — 15 минут 42 секунды.