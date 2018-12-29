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«Нью-Джерси» обыграл «Каролину», Свечников закончил матч с «–2»

«Нью-Джерси» обыграл «Каролину», Свечников закончил матч с «–2»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Дьяволы» забросили шайбу за несколько секунд до окончания второго периода, автором гола стал Павел Заха, отличившийся в меньшинстве. В концовке встречи Энди Грин поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счёт. Голкипер хозяев Маккензи Блэквуд отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, провёл два силовых приёма и заработал показатель полезности «–2».

«Каролина» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата, «Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд. 31 декабря «дьяволы» сыграют с «Ванкувер Кэнакс», 1 января «Каролина» встретится с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2018, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Заха – 39:24 (4x5), 2:0 – Грин (Хишир, Заха) – 59:27 (en)
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