«Нью-Джерси» обыграл «Каролину», Свечников закончил матч с «–2»

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Дьяволы» забросили шайбу за несколько секунд до окончания второго периода, автором гола стал Павел Заха, отличившийся в меньшинстве. В концовке встречи Энди Грин поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счёт. Голкипер хозяев Маккензи Блэквуд отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, провёл два силовых приёма и заработал показатель полезности «–2».

«Каролина» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата, «Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд. 31 декабря «дьяволы» сыграют с «Ванкувер Кэнакс», 1 января «Каролина» встретится с «Филадельфией Флайерз».