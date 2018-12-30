«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: Кучеров забросил 18-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс» (4:5, идёт второй период). На 28-й минуте заброшенной шайбой отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров.

Это 63-е результативное действие в сезоне для форварда, в этом матче он также отметился передачей. Теперь на его счету 18 голов и 45 передач. Показатель полезности Никиты – «+9», среднее игровое время – 18 минут и 30 секунд.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров возглавляет бомбардирскую гонку в НХЛ. Ближайшим преследователем россиянина является нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен с 60 очками в активе. Его одноклубник Натан Маккиннон – третий (57 баллов).