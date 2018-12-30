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Сборная Словакии потерпела третье поражение подряд на МЧМ-2019, уступив финнам

Сборная Словакии потерпела третье поражение подряд на МЧМ-2019, уступив финнам
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Финляндии обыграла Словакию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. Встреча закончилась со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу сборной Суоми.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хенри Йокихарью, Сантери Виртанен, Вилле Хейнола, Антон Лунделль и Оскари Лааксонен. Единственную шайбу в составе сборной Словакии забросил Милош Роман.

Финская команда одержала вторую победу на турнире. В стартовом матче она проиграла шведской дружине со счётом 1:2, затем разгромила команду Казахстана (5:0). В следующем матче финны встретятся с американцами (1 января), а сборная Словакии днём ранее сыграет с Казахстаном.

U20 ЧМ-2019
30 декабря 2018, воскресенье. 02:30 МСК
Словакия U20
1:5
0:2, 1:2, 0:1
Финляндия U20
0:1 – Йокихарью (Хепониеми, Толванен) – 12:24 (5x3), 0:2 – Виртанен (Вааканайнен, Талвитие) – 16:43 (5x5), 0:3 – Хейнола (Какко, Йокихарью) – 22:02 (4x4), 0:4 – Лунделль (Хейнола) – 33:53 (5x5), 1:4 – Роман (Фегервары, Иван) – 36:24 (5x3), 1:5 – Лааксонен (Толванен, Луукконен) – 53:01 (5x5)
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