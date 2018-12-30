Сборная Словакии потерпела третье поражение подряд на МЧМ-2019, уступив финнам

Сборная Финляндии обыграла Словакию в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. Встреча закончилась со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу сборной Суоми.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хенри Йокихарью, Сантери Виртанен, Вилле Хейнола, Антон Лунделль и Оскари Лааксонен. Единственную шайбу в составе сборной Словакии забросил Милош Роман.

Финская команда одержала вторую победу на турнире. В стартовом матче она проиграла шведской дружине со счётом 1:2, затем разгромила команду Казахстана (5:0). В следующем матче финны встретятся с американцами (1 января), а сборная Словакии днём ранее сыграет с Казахстаном.