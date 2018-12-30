Дубль Эрни и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:5 (3:2, 2:2, 1:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «молний» Адам Эрни, в активе которого 3 (2+1) очка, в том числе победная шайба на 59-й минуте встречи. По два балла в составе победителей набрали: Никита Кучеров (1+1), Янни Гурд (1+1), Антон Строльман (1+1) и Виктор Хедман (0+2). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 38.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 29 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой приём, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».