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Дубль Эрни и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

Дубль Эрни и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:5 (3:2, 2:2, 1:1) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «молний» Адам Эрни, в активе которого 3 (2+1) очка, в том числе победная шайба на 59-й минуте встречи. По два балла в составе победителей набрали: Никита Кучеров (1+1), Янни Гурд (1+1), Антон Строльман (1+1) и Виктор Хедман (0+2). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 38.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 29 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой приём, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6:5
2:3, 2:2, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Шоу (Татар, Котканиеми) – 09:44 (5x4), 0:2 – Агостино (Бенн, Дано) – 10:00 (5x5), 1:2 – Гурд (Эрни, Макдона) – 14:12 (5x5), 2:2 – Строльман – 17:07 (5x5), 2:3 – Бенн (Дано, Галлахер) – 17:35 (5x5), 3:3 – Кучеров (Хедман, Пойнт) – 27:55 (5x4), 4:3 – Джонсон (Сергачёв, Кучеров) – 28:33 (5x5), 4:4 – Кулак (Татар, Дано) – 32:19 (5x5), 4:5 – Шоу (Лехконен, Уэбер) – 33:11 (5x5), 5:5 – Эрни (Строльман, Хедман) – 49:36 (5x5), 6:5 – Эрни (Гурд, Чирелли) – 58:58 (5x5)
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