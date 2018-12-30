Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC 232 JONES VS GUSTAFSSON 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Канада одержала третью победу на МЧМ-2019, разгромив Чехию

Канада одержала третью победу на МЧМ-2019, разгромив Чехию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Канады в третьем туре группового этапа домашнего чемпионата мира разгромила команду Чехии — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

Счёт был открыт уже на 7-й минуте – отличился капитан канадской сборной Макс Комтуа. Через 37 секунд Чехия восстановила равновесие усилиями Ондржея Махала. До свистка на перерыв «кленовые листья» поразили ворота соперника дважды – заброшенные шайбы в активе Бретта Лисона и Алексиса Лафренье. На 35-й минуте гол забил Маккензи Энтвистл. Точку в матче поставил Морган Фрост в середине 3-го периода.

Канада одержала третью победу на турнире, в то время как Чехия потерпела второе поражение. В следующем туре канадцы встретится с Россией, Чехия – с Данией.

U20 ЧМ-2019
30 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Канада U20
5:1
3:1, 1:0, 1:0
Чехия U20
1:0 – Комтуа (Типпетт, Филлипс) – 06:03 (5x5), 1:1 – Махала (Еник) – 06:40 (5x5), 2:1 – Лисон (Смит, Фрост) – 11:32 (5x4), 3:1 – Лафренье (Студничка, Брук) – 16:39 (5x5), 4:1 – Энтвистл (Велено, Студничка) – 34:41 (5x5), 5:1 – Фрост (Судзуки, Смит) – 49:01 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент