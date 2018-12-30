Канада одержала третью победу на МЧМ-2019, разгромив Чехию

Молодёжная сборная Канады в третьем туре группового этапа домашнего чемпионата мира разгромила команду Чехии — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

Счёт был открыт уже на 7-й минуте – отличился капитан канадской сборной Макс Комтуа. Через 37 секунд Чехия восстановила равновесие усилиями Ондржея Махала. До свистка на перерыв «кленовые листья» поразили ворота соперника дважды – заброшенные шайбы в активе Бретта Лисона и Алексиса Лафренье. На 35-й минуте гол забил Маккензи Энтвистл. Точку в матче поставил Морган Фрост в середине 3-го периода.

Канада одержала третью победу на турнире, в то время как Чехия потерпела второе поражение. В следующем туре канадцы встретится с Россией, Чехия – с Данией.