«Питтсбург» и «Даллас» добились разгромных побед

«Питтсбург Пингвинз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Пингвинз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 4 (1+3) очка. По три балла набрали Крис Летанг (1+2) и Фил Кессел (0+3).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 17 секунд, нанёс два броска в створ ворот и забросил шайбу. Форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко очков не набрали.

В параллельном матче «Даллас Старз» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). Главным героем встречи стал форвард хозяев Александр Радулов, оформивший дубль.