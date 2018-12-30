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«Питтсбург» и «Даллас» добились разгромных побед

«Питтсбург» и «Даллас» добились разгромных побед
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) в пользу гостей. Для «Пингвинз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 4 (1+3) очка. По три балла набрали Крис Летанг (1+2) и Фил Кессел (0+3).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 17 секунд, нанёс два броска в створ ворот и забросил шайбу. Форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко очков не набрали.

В параллельном матче «Даллас Старз» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). Главным героем встречи стал форвард хозяев Александр Радулов, оформивший дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:6
0:1, 1:3, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Хёрнквист, Кессел) – 00:48 (5x4), 0:2 – Риикола (Пирсон, Брассар) – 25:13 (5x4), 0:3 – Астон-Риз (Летанг, Кросби) – 27:17 (5x5), 0:4 – Хёрнквист (Летанг, Кессел) – 29:25 (5x4), 1:4 – Перрон (О'Райлли, Стин) – 34:36 (5x5), 1:5 – Гюнцель (Дюмулен, Кросби) – 43:05 (5x5), 1:6 – Малкин (Кессел, Летанг) – 43:38 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
5:1
0:0, 3:0, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Комо (Факса, Федун) – 25:11 (5x5), 2:0 – А. Радулов (Янмарк, Линделль) – 31:11 (5x5), 3:0 – А. Радулов (Спецца, Сегин) – 34:43 (5x4), 4:0 – Питлик (Факса, Комо) – 40:31 (5x5), 5:0 – Спецца – 42:20 (5x5), 5:1 – Ларкин (Нюквист, Нильсен) – 43:52 (5x4)
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