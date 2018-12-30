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«Нэшвилл» проиграл «Рейнджерс» и потерпел шестое поражение подряд

«Нэшвилл» проиграл «Рейнджерс» и потерпел шестое поражение подряд
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Предаторз» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, в активе которого четыре результативные передачи. По три очка в составе победителей набрали Йеспер Фаст (2+1) и Крис Крайдер (1+2).

Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников провёл на льду 18 минут 3 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой приём и получил 2 минуты штрафа. У Павла Бучневича показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3:4
1:1, 2:1, 0:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Крайдер (Зибанеджад, Хейз) – 02:42 (5x4), 1:1 – Бонино (Экхольм, Фиала) – 08:43 (5x4), 1:2 – Фаст (Зибанеджад, Крайдер) – 23:51 (5x5), 2:2 – Фиала – 24:44 (5x5), 3:2 – Бонино (Смит, Фиала) – 30:35 (5x4), 3:3 – Стаал (Фаст, Зибанеджад) – 44:23 (5x5), 3:4 – Фаст (Зибанеджад, Крайдер) – 47:35 (5x5)
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