«Нэшвилл» проиграл «Рейнджерс» и потерпел шестое поражение подряд

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Предаторз» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, в активе которого четыре результативные передачи. По три очка в составе победителей набрали Йеспер Фаст (2+1) и Крис Крайдер (1+2).

Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников провёл на льду 18 минут 3 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил силовой приём и получил 2 минуты штрафа. У Павла Бучневича показатель полезности «-1».