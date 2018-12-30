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Три очка Кейна и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Колорадо»

Три очка Кейна и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Эвеланш» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Чикаго» Патрик Кейн, в активе которого 3 (2+1) очка, в том числе победная шайба в овертайме. Двумя результативными передачами отметился Дилан Строум.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 1 секунду, нанёс два броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 34 броска из 37.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2:3
1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Кейн, Строум) – 01:46 (5x4), 0:2 – Кейн (Анисимов, Строум) – 09:38 (5x5), 1:2 – Рантанен (Бэрри, Ландеског) – 17:04 (5x4), 2:2 – Маккиннон (Немет, Андригетто) – 38:21 (5x5), 2:3 – Кейн (Тэйвз, Густафссон) – 60:41 (4x3)
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