Три очка Кейна и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Колорадо»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Эвеланш» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Чикаго» Патрик Кейн, в активе которого 3 (2+1) очка, в том числе победная шайба в овертайме. Двумя результативными передачами отметился Дилан Строум.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 1 секунду, нанёс два броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 34 броска из 37.