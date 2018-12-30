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«Даллас» — «Детройт»: Александр Радулов оформил дубль менее чем за четыре минуты

«Даллас» — «Детройт»: Александр Радулов оформил дубль менее чем за четыре минуты
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился двумя результативными бросками в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (5:1).

Сначала российский форвард открылся под передачу нападающего Маттиаса Янмарка и отправил шайбу в ближний угол мощным кистевым броском.

Видео первого гола можно посмотреть на канале НХЛ в Youtube.

Затем Радулов реализовал численный перевес, оказавшись расторопнее всех на пятачке.

Видео второго гола Радулова можно посмотреть на канале НХЛ в YouТube.

В этом сезоне 32-летний хоккеист провёл 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «+6» и 28 минутах штрафного времени.

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