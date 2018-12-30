QMJHL: Чехович отметился голом в первом матче после возвращения из «молодёжки»

Нападающий клуба главной юниорской лиги Квебека «Байе-Комо Драккар» Иван Чехович вернулся в расположение команды и отметился голом в игре с «Римуски Ошеаник» (4:2).



Ранее тренерский штаб молодёжной сборной России принял решение не включать хоккеиста в заявку на чемпионат мира, который в эти дни проходит в Канаде. Сообщалось, что причиной такого решения послужила травма Чеховича.



В этом сезоне 19-летний форвард провёл 33 матча в QMJHL. На его счету 29 результативных бросков и 26 голевых передач при показателе полезности «+19» и 28 минутах штрафного времени.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. Сборная России обыграла Данию со счётом 4:0, а затем переиграла чехов (2:1).