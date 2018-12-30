Радулов — о скандале в «Далласе»: люди имеют право говорить всё, что думают

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал обстановку в команде после недавней критики со стороны руководства клуба.

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«Я не пытался обращать внимание на критику генерального директора Джима Лайтса в адрес Джейми Бенна и Тайлера Сегина. Эти вещи я не могу контролировать. Что бы люди ни говорили, они имеют право высказать всё, что думают. Это нормально. Я знаю, и все мы в раздевалке знаем, что Бенн и Сегин остаются нашими лидерами, а мы идём за ними, несмотря ни на что», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Радулов отметился двумя результативными бросками в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (5:1). Он сделал дубль менее чем за четыре минуты.