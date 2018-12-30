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Американский форвард Пилинг оформил натуральный хет-трик в игре МЧМ со Швецией

Американский форвард Пилинг оформил натуральный хет-трик в игре МЧМ со Швецией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции в третьем туре группового этапа молодёжного чемпионата мира победила команду США — 5:4 ОТ (1:0, 2:0, 1:4, 1:0).

В ходе матча «звёздно-полосатые» уступали с разницей в четыре шайбы, но сумели избежать поражения в основное время. Нападающий американцев Райан Пилинг оформил хет-трик, при этом две из его трёх шайб были заброшены на последней минуте встречи.

Видео третьего гола Пиллинга можно посмотреть в «твиттере» USA Hockey.

В заключительном туре группового этапа сборная Швеции встретится с командой Казахстана, американцы — с финнами.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. Сборная России одержала две победы в двух первых матчах на турнире.

Американцы отыгрались с 0:4, но уступили шведам в овертайме на МЧМ-2019
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