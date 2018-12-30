Безголевая серия Овечкина достигла пяти матчей

Капитан «Вашингтон Кэиталз» Александр Овечкин не смог забить в гостевом матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3) и продлил безголевую серию до пяти встреч.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Это самая длительная «засуха» российского снайпера в нынешнем сезоне. При этом Овечкин остаётся самым забивающим хоккеистом регулярного чемпионата (29 голов), а «Вашингтон» выиграл четыре из пяти матчей, в которых Александр не забивал. Последний раз россиянин забрасывал шайбу 15 декабря в домашнем матче сс «Баффало Сэйбрз».



Стоит добавить, что 11 лет назад, 29 декабря 2007 года, в матче с «Оттавой» Овечкин впервые в карьере оформил голевой покер, а «Вашингтон» в том матче одержал победу со счётом 8:6.

В этом сезоне 33-летний россиянин провёл 37 матчей и набрал 45 (29+16) очков.