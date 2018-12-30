Гареев и Хохряков дисквалифицированы на один матч, Рыбин оштрафован

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев и нападающий уфимского клуба Пётр Хохряков пропустят ближайший матч команды в КХЛ.



Оба хоккеиста получили одноматчевую дисквалификацию по итогам игры регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар».



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата» Петра Хохрякова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода с удалением Хохрякова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Кроме того, один матч дисквалификации и индивидуальный штраф получил защитник уфимцев Станислав Гареев за очередную драку в сезоне», — гласит заявление, размещённое на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода с дракой Гареева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кроме того, принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата» Максима Рыбина по п.1.19. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода с удалением Рыбина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.