Койвисто не поможет «Динамо» до 7 февраля, Контиола — «Локомотиву» до 10-го

Московское «Динамо» поместило защитника Миику Койвисто в список травмированных до 7 февраля, сообщает пресс-служба КХЛ в своём релизе. Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что у финского хоккеиста диагностирован двойной перелом челюсти.



Кроме того, «Локомотив» поместил в лазарет нападающего Петри Контиолу до 10 февраля.



28-летний Койвисто в дебютном сезоне в КХЛ забросил 2 шайбы и отдал 15 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+4». В среднем за матч финский защитник проводил на льду 18 минут 37 секунд.



34-летний Контиола в этом сезоне провёл 38 матчей и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «–1». В среднем за матч он проводил на льду 17 минут 7 секунд.