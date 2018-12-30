Павел Костичкин вошёл в тренерский штаб «Нефтехимика»

Павел Костичкин приступил к работе в тренерском штабе Вячеслава Буцаева, сообщает пресс-служба «Нефтехимика» в «Твиттере».



Вчера, 29 декабря, «Нефтехимик» подтвердил, что расторг по соглашению сторон контракт с наставником Андреем Назаровым. Кроме того, команду покинули тренеры Игорь Петров и Вячеслав Гусов.



Буцаев назначен исполняющим обязанности главного тренера «волков». Под его руководством клуб из Нижнекамска проиграл рижскому «Динамо» (0:2) и «Словану» (1:3). В настоящий момент серия поражений команды насчитывает шесть матчей.



Костичкин — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Мастер спорта международного класса. Пятикратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов.

Дальше без Назарова. Из клуба КХЛ убрали самого медийного тренера лиги В «Нефтехимике» уже назвали имя преемника Андрея Назарова.